Raad van State verwerpt bezwaren tegen overlast Houtse Meer

De Raad veegde alle bezwaren van Oosterhouter E. Leijendekkers van tafel. De omgevingsvergunning moest vanwege een technisch gebrek in de oorspronkelijke vergunning gerepareerd worden en is opnieuw in procedure gebracht.

Handhaving

De Raad merkt op dat de klachten over mogelijke overtredingen van de openings- en sluitingstijden en licht en geluidnormen in de vergunning en bestemmingsplan thuishoren in een zogenoemde handhavingsprocedure en niet in deze procedure. Overigens zei Leijendekkers eerder weinig vertrouwen in het handhavingsbeleid van de gemeente te hebben als het om Het Houtse Meer gaat.