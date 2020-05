Raad trekt portemonnee voor kunstwerk centrumplan Gilze

Daarmee lijkt eindelijk de weg vrij voor de kunstwerken die in de vorm van vijf met elkaar verbonden parken worden aangelegd. Al eind 2015 heeft de raad ingestemd met het plan, maar de wijze waarop toen het beschikbare budget was geformuleerd maakte het voor IJzendoorn onmogelijk externe financiers te vinden. Dat is nu rechtgezet.

Het CDA wilde van wethouder David Vermorken weten of er vertrouwen is in de kunstenaar en hoe IJzendoorn aankijkt tegen het uittrekken van het huidige budget. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat het kunstwerk er komt. De kunstenaar is erg enthousiast over het voorstel, want dan kan hij beginnen.”

‘Rijkelijk veel’

Andere partijen zijn vooral enthousiast over de kunstwerken en willen dat de kunstenaar zo snel mogelijk aan de slag gaat. Frits van Vugt van D66 is een stuk kritischer. Hij vindt 180.000 euro voor het kunstwerk 'rijkelijk veel’. ,,En wat als de kunstenaar via subsidies slechts 20.000 euro bijlegt? Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage ook 20 mille is. Maar is het dan mogelijk om de kunstwerken aan te leggen?”