Raad schiet verhuizing supermarkt naar Oude Stadsweg af

Hoogste punt is goed nieuws, want: ‘Meer huizen nodig als onze kinderen ook in Oosterhout willen wonen’

15:00 OOSTERHOUT - Het woord ‘woningnood’ was dinsdag meerdere malen te horen in de Troonrede. Ook in de Oosterhoutse raad ging het die dag over het tekort aan huizen. Woensdag was er positief nieuws: in het plan Wilhelminahaven werd het hoogste punt bereikt van twee flats met 80 woningen.