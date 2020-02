Raad ruziet over bomenkap aan laantje Molenschot

Wat de partijen steekt is dat de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) buitenspel zou zijn gezet. Voorzitter Sietske de Regt bevestigde dat in haar inspraakreactie tijdens de raadsvergadering. ,,We hebben als NLGR vragen gesteld, maar daarmee is niets gedaan. Ook zijn we niet geraadpleegd of is er een gesprek geweest met de wethouder. We vinden het huidige plan ontoelaatbaar. We moeten de huidige laan behouden, daar zijn er maar drie van in onze gemeente. Ik vraag u vanavond geen besluit te nemen en te wachten totdat er een nieuw plan op tafel ligt.”

Ruis

Verantwoordelijk wethouder Aletta van der Veen stelde dat er wel degelijk overleg is geweest en houdt het op 'interne ruis binnen de organisatie' van de NLGR. ,,Ik heb tijdens een van de bijeenkomsten over de plannen gesproken met twee leden van de club en die begrepen het."

De wethouder benadrukte dat er geen andere mogelijkheid is dan kap van 104 bomen om de laan voor de toekomst te behouden. Al doet ze dat 'met pijn in het hart'. Een aantal exemplaren is rot en andere staan te dicht tegen elkaar zodat ze elkaar verdringen. Bovendien liggen alle kabels onder de bomen en kan de gemeente er nu niet bij. D66, GGR en PvdA vroegen zich af of die kabels dan niet verlegd kunnen worden. Maar die operatie is in de ogen van de bestuurder veel te kostbaar. En een onderzoek daarnaar is overbodig, omdat ze dat bij voorbaat al kan inschatten.

Beneden peil

PvdA-fractieleider Peter von Meijenfeldt had geen goed woord over voor het voorstel. ,,Het is slecht onderbouwd en gemotiveerd. Beneden ieder peil. Op het advies van de NLGR is niet gereageerd." Ook zou het rapport van een bomenexpert zijn genegeerd. GGR en D66 sloten zich daarbij aan en steunden het amendement om eerst meer onderzoek te doen.