Raad Oosterhout blij met duurzaamheidslening mkb-bedrijven: ‘Goed dat wordt opgepakt’

OOSTERHOUT - De gemeenteraad van Oosterhout is blij met een duurzaamheidslening voor mkb-bedrijven. Het voorstel om hiervoor een miljoen euro vrij te maken is eerder deze week unaniem aangenomen. Bedrijven kunnen nu tot een bedrag van 25.000 euro een lening aangaan.

Alleen maar positieve reacties op het fonds, zoals van duofractievoorzitter Uhro van der Pluijm van GroenLinks: ,Hier zijn we heel blij mee. Een lening in deze tijd is niet altijd mogelijk.” Hij vindt het goed dat het college die weg nu inslaat. En ook VVD-raadslid Paul Wesel is enthousiast: ,,Goed dat Oosterhout dit oppakt, de landelijke regeling is behoorlijk ingewikkeld.”

Screening

Raadslid Lalique Schöner van Voor Heel Oosterhout had nog wel een paar vragen: krijgen bedrijven advies over duurzame maatregelen, hoe worden ze gescreend voor een lening en hoe zit het met het stroomnet?

Wethouder Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks, duurzaamheid) legde uit dat een check loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). En wat een advies betreft: ,,We kunnen niet alle bedrijven individueel advies geven. Daar zijn marktpartijen voor. Voor ieder bedrijf is de situatie ook anders.”

Vijf miljoen

Of het op grote schaal plaatsen van zonnepanelen het stroomnet niet te boven gaat: ,,Zolang het om een normale aansluiting gaat is er geen probleem. Maar bij overvloedige zonneschijn kan een overbelasting ontstaan, dat valt nooit uit te sluiten.”

Het geld komt uit het budget voor duurzaamheidsleningen voor particulieren. Daar zit nu 5 miljoen euro in. Dit jaar zijn er fors meer leningen uitgekeerd dan in de periode 2017-2021. Het blijkt wel dat inwoners hun leningen versneld aflossen, zodat het fonds sterk revolverend (zelfvullend, red.) is. Eind 2023 kijkt het college of de budgetten voldoende zijn.