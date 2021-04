Raad haalt locatie supermarkt Geertruidenberg van agenda: ‘Op zoek naar meer draagvlak’

Meer duidelijk­heid in juni over ondertunne­ling Rijen en route brandweer

19 april RIJEN - De diepte van de onderdoorgang bij het station in Rijen wordt in juni bekend. En daarmee of de brandweer met een bluswagen al dan niet via deze route in Rijen-zuid kan komen. Dat laat het college van B en W weten. Enkele rapporten leken een voorkeur te geven voor een diepte van 2,5 in plaats van 3,5 meter, maar nader onderzoek is nodig.