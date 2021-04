Raad Gilze en Rijen wil geen dozen van 25 meter hoog van buurman Tilburg

Je mobieltje vat vlam? Een naaktfoto op internet? ‘In de Risk Factory leer je wat je kunt doen’

29 april GEERTRUIDENBERG Wat te doen bij brandgevaar, wat zijn de de risisco's van internetgebruik; scholieren leren hoe zij moeten handelen in nagebootste praktijksituaties in de Risk factory. Vanaf januari rijden de eerste schoolbussen naar de grote Dongecentrale in Geertruidenberg. De komende maanden wordt gebouwd aan deze Brabantse ‘ontdekfabriek'.