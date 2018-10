Raad Gilze en Rijen opnieuw tegen 'kinderpardonmotie'

Strafverla­ging voor Belg die Gerrit de Heus (67) uit Sleeuwijk doodreed

10:23 GENT (ANP/BELGA) - Een Belg die in januari Gerrit de Heus uit Sleeuwijk doodreed in een tankstation aan de E40 is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. In mei legde de rechter in Gent hem nog vier jaar gevangenisstraf op. De 54-jarige man uit Oostende krijgt ook een levenslang rijverbod.