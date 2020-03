Brievenbus­con­sult in Rijen in tijden van corona

30 maart RIJEN - Behalve in de ziekenhuizen is het ook razend druk bij de huisartsen. Om in de toestroom coronapatiënten te kunnen selecteren is in Rijen de onder meer 'brievenbusdokter’ in het leven geroepen. Via brievenbus of raam wordt aan huis hartslag en zuurstofgehalte gemeten.