Raad Geertruidenberg grijpt in bij tuintjekwestie: bewoners mogen tien jaar doen over afbetalen

Pleun van der Plas gaat van debuut voor Oranje naar de congres­zaal: ‘De adrenaline gierde de hele dag nog door mijn lijf’

De Madese hockeyster Pleun van der Plas (26) debuteerde woensdagavond in een volgepakt Wagener stadion voor het Nederlands team tegen België (3-1). Een dag later gierde de adrenaline nog door haar lijf. ,,Spelen voor eigen publiek, het volkslied horen, het was waanzinnig.”

11:52