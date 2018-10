De raad heeft er een goede reden voor. Bij de oprichting van ABG op 1 januari 2016 is afgesproken dat uiterlijk 31 december een onderzoek naar optimale huisvesting voor de ambtenaren zou plaatsvinden. Vorige week bleek dat het ABG-bestuur dit onderzoek had uitgesteld tot uiterlijk 31 december 2019 en de raad in Gilze en Rijen daarvan niet op de hoogte was gesteld. De reden voor het uitstel was dat Baarle-Nassau een zienswijze had ingediend op de ABG-begroting 2019. De raad in Gilze en Rijen stelde echter vast dat tot het onderzoek al in de begroting van 2018 was besloten. Dus was de zienswijze van Baarle-Nassau een jaar te laat en uitstel niet aan de orde.