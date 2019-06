Raad Dongen voorzichtig positief over ontwikkelingen Tuf

Biblio­theek Theek 5 slachtof­fer van cyberaan­val, klantgege­vens niet in gevaar geweest

20 juni OOSTERHOUT - Bibliotheek Theek 5 is vorige week slachtoffer geweest van een cyberaanval. Dat laat bibliotheek-directeur Paul Adels weten. De schade valt echter mee: klantgegevens zijn geen enkel moment in gevaar geweest en de bieb is uiteindelijk ‘slechts’ een paar duizend euro kwijt om alles weer in orde te krijgen.