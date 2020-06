Raad Dongen tegen snelfietsroute F629

Luiers en elektroni­ca tussen gedumpt afval in Oosterhout: ‘Zelfs een tos­ti-ij­zer’

18:40 OOSTERHOUT – Een tosti-ijzer,luiers en dozen vol glaswerk. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat Daniëlle Toebak en het zapteam hebben gevonden op straat. Om de gemeente te laten zien hoe ernstig het zwerfafval is in de Natuurkundigenbuurt in Oosterhout hebben ze twee weken lang al het afval verzameld. ‘Er lagen 119 zakken in mijn voortuin.’