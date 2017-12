Raad Dongen legt aanleg N629 geen strobreed in de weg

DONGEN - De gemeenteraad van Dongen legt het provinciaal inpassingsplan (PIP) van de N629 geen strobreed in de weg, ondanks de liefst acht insprekers die donderdagavond in de raad een warm pleidooi hielden voor behoud van de natuur. Zonder uitzondering vroegen zij de gemeenteraad van Dongen toch vooral nog eens goed na te denken alvorens in te stemmen met de aanleg van de nieuwe N629.

Volledig scherm De nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen.

De bezwaren mogen gevoeglijk bekend zijn: de nieuwe N629 loopt straks deels door de natuurgebieden Het Blik aan de noordkant van het Wilhelminakanaal en De Duiventoren ten zuiden van het kanaal. Gebieden die weliswaar dicht bij Dongen liggen, maar waar de gemeente Dongen niet zo veel over te zeggen heeft, omdat ze tot het grondgebied van de gemeente Oosterhout behoren.

Zuinig

De insprekers wezen de raad er op dat Dongen al niet zo veel natuur heeft en daar zuinig op moet zijn. René Roovers van het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik verzocht de raad zelfs om het PIP niet in procedure te brengen.

Aandoenlijk was het pleidooi van twee jonge Cambreur-leerlingen die beiden in Rijen wonen en dagelijks op de fiets naar Dongen rijden. ,,Wij willen niet dat er natuur verdwijnt. Er gaan bomen verloren en dat is zonde." Een oplossing hebben ze ook: ,,Maak een extra splitsing bij de rotonde. Voor mensen die wél en mensen die níet naar de AVRI willen. Dan heb je een betere doorstroming én minder asfalt."

Mensenlevens

Het mocht allemaal niet baten. Henny Vlasveld van de VVD wees er fijntjes op dat de besluitvorming rond de N629 op democratische wijze tot stand is gekomen. ,,De situatie op de Heistraat is verschrikkelijk onveilig. De natuur is heel belangrijk, maar mensenlevens zijn meer waard", betoogde hij. ,,De natuur wordt gecompenseerd. Er zijn geen financiële risico's voor Dongen. Daar zijn afspraken over en de provincie houdt zich daaraan. We weten waar we aan toe zijn. Voor ons is dit een heugelijke dag."

Overlast

Mieke Breugelmans, van Lijst Breugelmans, wees eveneens op de grote problemen op de Heistraat. ,,Er is veelvuldig overleg en veel inspraak geweest, de natuur wordt gecompenseerd en de overlast voor de bewoners van de wijk West I wordt nu weggenomen. Ik hoop dat het plan niet eindeloos wordt tegengehouden." Zij wijst daarmee op de beroepsmogelijkheden die bezwaarmakers tot hun beschikking hebben.

Steenstraat

Vragen waren er ook. Eline van Boxtel (PvdA) en André Vonk (CDA) wilden van de wethouder Ad van Beek weten wat er gedaan wordt aan de problemen met de Steenstraat, waar de N629 straks op aansluit. De kruising is nu al druk en lastig en straks gaat de firma Van Cranenbroek op Tichelrijt ook nog uitbreiden.

