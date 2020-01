Raad Dongen akkoord met afvalbeleid

Een petitie met appels en peren uit Hooge Zwaluwe

30 januari MADE – Initiatiefnemers van de Ontmoetingstuin in Hooge Zwaluwe hebben een petitie ingediend voor het behoud van de pluktuin in de wijk. Afgelopen najaar werd de tuin geopend, nu blijkt dat er misschien woningen komen. ‘Zoveel groen hebben we niet en we moeten deze strook beschermen’