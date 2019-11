Raad: Dongemond College Raamsdonksveer kan gaan bouwen

RAAMSDONKSVEER -Het Dongemond College in Raamsdonksveer kan een nieuw brugklasgebouw gaan bouwen. De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft unaniem ingestemd met de 4,5 ton extra die de scholengemeenschap voor de nieuwbouw had gevraagd. De gestegen bouwprijzen en de duurzaamheidseisen (Beng) worden opgevangen door de gemeente.

Kritiek was er wel vanuit de raad. Er werd gemopperd over het (vergunningen)proces en de late besluitvorming. Maar ook over de inhoud. Partijen als Morgen! en de Sociale Volks Partij vinden dat de 'rijke’ school best wat meer zelf mag bijdragen.

,,We zijn overvallen”, aldus Berry Broeders (CDA), met steun van de VVD en SVP, over het raadsvoorstel dat er op het laatste nippertjes was ‘ingefietst’. Een discussie over het voorstel was donderdag niet meer mogelijk, er moest meteen een besluit worden genomen. ,,We worden nu onder druk gezet om in te stemmen met een voorstel dat hier net zo goed in juni had kunnen liggen”, aldus Broeders.

Wethouder Mike Hofkens bood hiervoor later ook zijn excuses aan: ,,In feite was in december 2018 al bekend dat wij als gemeente, net als voor basischool de Wilsdonck, de gestegen bouwkosten en de nieuwe duurzaamheidseisen zouden compenseren. ”

Dan blijft het de vraag waarom de school niet zelf de Beng-kosten van 326.000 euro betaalt, vond Piet de Peuter (SVP). ,,Wij zijn hier als gemeente niet toe verplicht".

Hij deelde het jaarverslag van de school uit. De Peuter, wijzend op de boekhoudkundige tabellen: ,,Als je ziet wat een reserves en vermogen deze school heeft... Alleen al aan liquide middelen- wat dus op de bank staat- beschikt zij over 9,3 miljoen euro.” Wethouder Hofkens wierp tegen dat de school in het verleden zelf het Technasium heeft bekostigd. Ook de college-zaal (auditorium) in het nieuwe brugklasgebouw wordt door het Dongemond zelf gefinancierd.

Quote Deze school heeft ons miljoenen gekost Mirjam de Groot, Morgen!

Maar, stelde Mirjam de groot van Morgen!: ,,Het Dongemond legt geld bij voor zaken die verder reiken dan sober en doelmatig bouwen. Zij willen die luxe". Ook zal het Dongemond als gevolg van Beng-bouwen lagere energiekosten krijgen, opperde zij. Ze hoopt dat de school in de toekomst niet meer zo'n aanslag op gemeenschapsgeld gaat doen. ,,Deze school heeft ons miljoenen gekost".

Daarbij blijft zij het oneerlijk vinden dat het Dongemond als streekschool- ‘de leerlingen komen uit Hank '(Altena), Oosterhout, Drimmelen, van heinde en ver'-alleen door Geertruidenberg wordt bekostigd. ,,Andersom rijden er veel minder leerlingen van ‘ons’ naar scholen in de regio. De buurgemeenten mogen best wat overmaken naar deze gemeente".