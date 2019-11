Raad beslist dinsdag over zendmachtiging ORTS

In mei dit jaar is besloten om extra geld, 40.000 euro, uit te trekken voor de omroep. De ORTS moet wel aan allerlei voorwaarden voldoen. ,,Dat is ons gelukt", zegt voorzitter Peter de Hoogh.

Nieuwsblokjes

,,We moeten dagelijks nieuws brengen. Dat doen we bij live-uitzendingen, op de website en sociale media. Als we geen live-uitzending hebben, laten we op de radio ieder half uur nieuwsblokjes langskomen. De samenwerking met andere organisaties gaat goed. Ook dat is een eis. We werken samen met Theek5, h19, de gemeente en andere organisaties. Het blijft natuurlijk werk in uitvoering. De ene keer heb je wat meer contact met een organisatie en daarna wat minder, maar samenwerken doen we volop.”