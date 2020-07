Q-Park klaagt over ‘lege parkeergarage‘ in coronacrisis, maar belastingverlaging zit er niet in

Moet dierenwei­de weg? ‘Blijf ervan af. Dat vind ik. En met mij duizenden‘

6 juli OOSTERHOUT - ,,Het trekt ongedierte aan, zoals ratten. Het stinkt in de zomer”, zegt Stichting De Heilige Driehoek. Is de dierenweide in de Oosterhoutse Hoogstraat echt zo’n schandvlek? Integendeel, zeggen bezoeker Frans en beheerder ‘Toontje‘. ,,Zie je hoe mooi het is?”