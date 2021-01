PvdA wil spoedzoekerswoningen op campings in Gilze en Rijen

Overlast na reconstruc­tie Raadhuis­plein, geen reden voor maatrege­len

12 januari RIJEN - Klachten van omwonenden over te snel rijden en geluidoverlast door verkeer dat over busdrempels rijdt rond het Raadhuisplein krijgen geen vervolg als het aan B en W ligt. Twee onderzoeken wijzen uit dat er niet te hard wordt gereden en dat de geluidoverlast die wordt ervaren binnen de norm blijft, aldus B en W in een memo.