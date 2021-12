PvdA doet niet mee met komende gemeenteraadsverkiezingen in Dongen

,,Heel treurig”, zegt voorzitter Eric Hendriks van PvdA Dongen. ,,We hebben geen goede mensen kunnen vinden om een mooie lijst samen te stellen. De actieve leden zijn meestal wat ouder. We hebben gesprekken met jonge mensen gevoerd. Die hadden wel interesse, maar geen tijd. We gaan ons nu focussen op 2026. De afdeling blijft wel bestaan. We gaan onderzoeken hoe we de komende jaren kunnen bijdragen aan Dongen.”

De partij heeft nu nog drie leden in de gemeenteraad. De afgelopen periodes heeft de partij ook steeds een wethouder geleverd. Aanvankelijk was dat Bea van Beers. Toen zij vertrok voor een baan in Tilburg werd ze vervangen door Eline van Boxtel. Die trad een paar maanden geleden af. Twee ervaren fractieleden, Tonny Dijck en Maurice IJpelaar hadden te kennen gegeven, dat ze na de huidige periode zouden stoppen. Martin Montens, die zich bij de vorige verkiezingen bij de partij had aangesloten, had nog door willen gaan, aldus Hendriks.

,,Misschien zijn we te laat begonnen met zoeken. Ook in gemeenten om ons heen zie je dat de PvdA moeite heeft om een lijst samen te stellen. Het wreekt zich dat de partij landelijk blijft hangen op een beperkt aantal zetels. Dat druppelt door naar de afdelingen. We zijn wel een beetje jaloers op het CDA, dat blijkbaar gemakkelijker jonge leden weet aan te trekken. Bea en Eline lieten indertijd een fris geluid horen. Dat heeft toen mensen aangetrokken. We hadden geluk megt die dames. Nu hebben we niemand.”