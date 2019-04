Puur en eerlijk eten bij Bistro JAN

Stadspromo­tor Joyce Hijmans: 'De Markt is net iets te leeg’

8:00 RAAMSDONKSVEER/GEERTRUIDENBERG - Ze woont in Hank, ging vroeger stappen bij Oscars in Raamsdonksveer, is te vinden op de Veerse dag, deed mee aan de Obstacle Run in Raamsdonk, werkt bij het soccercentrum en gaat binnenkort ook met haar vriend in Geertruidenberg wonen. Joyce Hijmans, 22 jaar, is de nieuwe stadspromotor van de gemeente Geertruidenberg.