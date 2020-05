Pukkemuk direct vol op eerste dag: ‘Dit is een stuk beter dan de Efteling’

Vanaf grote afstand is het joelen van kinderen in de Watersplash al te horen. Met het zomerse weer is dat veruit de meest populaire plek in Pukkemuk. Het park wordt goed bezocht.

,,Voor ons is dit een stuk beter dan de Efteling”, zegt Marco Thur uit Meeuwsen. Met zijn vrouw en hun drie jonge kinderen brengen ze een ontspannen dag door. Ze zitten onder een parasol naast de Watersplash. ,,Het is een verjaardagscadeau voor Myla, die net vier geworden is. Het is heerlijk om er eindelijk weer eens uit te kunnen.”

Quote Pukkemuk is simpeler en overzichte­lij­ker dan zo’n groot attractie­park Marco Thur, bezoeker

Thur vervolgt: ,,Pukkemuk is simpeler en overzichtelijker dan zo’n groot attractiepark. Je hoeft niet in rijen te staan, niet van attractie naar attractie te lopen. We kunnen de schaduw opzoeken. Dat is prettig met deze temperatuur. En de kinderen kunnen echt met elkaar spelen. Ze maken hier vanzelf vriendjes en vriendinnetjes.”

Niet meer dan 500 bezoekers

Onder de geldende richtlijnen mag het park per dag niet meer dan vijfhonderd bezoekers toelaten, terwijl dat anders het drievoudige is. Kaartjes kunnen alleen online gekocht worden. De mensen krijgen bij binnenkomst instructies. Ze worden in banen geleid met plakstrips op de paden.

Overal staan bordjes waarop te lezen staat dat mensen afstand moeten bewaren. Bezoekers mogen de tafeltjes niet verplaatsen en tegen elkaar schuiven. Omdat het gebruik van douches en toiletten op de camping niet is toegestaan, komen bezoekers vooral uit de onmiddellijke omgeving en de omliggende regio’s.

Quote Het valt me op hoe gediscipli­neerd de bezoekers allemaal zijn Huub van Leijsen, eigenaar

‘Bezoekers gedragen zich voorbeeldig’

Het wordt ook geen moment te druk omdat de meeste mensen maar een deel van de dag blijven. Steeds zie je mensen vertrekken en nieuwe bezoekers binnenkomen.