Puck (7) uit Oosterhout schildert voor Maarten van der Weijden Foundation

Vorig jaar zwommen Pucks broers mee met Maarten voor hun zieke zusje. Een jaar nadat ze schoon is verklaard, wilde ze volgens haar moeder nu zelf meezwemmen. Dat kon niet doorgaan door het coronavirus. “Ze was heel teleurgesteld, want ze had er echt haar zinnen op gezet. Toen heeft ze zelf bedacht om te gaan schilderen. Ze zei: ‘Maarten is goed in zwemmen en ik ben goed in schilderen’.”