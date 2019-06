Psychologe van Raamsdonksveerse verdachte in zedenzaak in lastig parket: kan ze wel of niet getuigen?

BREDA - De rechtszaak rondom het vermeende misbruik van een Bredaas meisje moest vrijdag op de valreep worden aangehouden omdat een opgeroepen GZ-psychologe ter zitting werd geconfronteerd met een uiterst lastige afweging. Was zij aanwezig als gedragsdeskundige of uitsluitend als getuige in de zaak tegen de verdachte, die haar cliënt is?

Die verdachte, een 33-jarige man uit Raamsdonksveer, oom van het slachtoffer, wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang ontuchtige handelingen pleegde met zijn nu 18-jarige nichtje, waaronder het seksueel binnendringen van haar. De ten laste gelegde feiten spelen zich af in de periode van 2007 tot en met 2016. Het meisje was toen nog geen zestien jaar en in het begin zelfs jonger dan twaalf jaar. Dat zijn in het strafrecht belangrijke leeftijden.

De verdachte is een broer van haar moeder en cliënt van de opgeroepen psychologe. De gedragsdeskundige was door de officier van justitie gevraagd als getuige en niet, zoals te doen gebruikelijk en zoals ze zelf dacht, als getuige-deskundige. De voorzitter van de rechtbank wees haar er echter op dat er een wezenlijk verschil is tussen een rol als deskundige of als getuige in een strafproces.

Geheimhoudingsplicht

Als officieel geregistreerd psycholoog heeft de vrouw geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen de verdachte haar vertrouwelijk heeft verteld. Ze kan zich daarvoor beroepen op haar verschoningsrecht.

Als zij echter als getuige-deskundige tijdens de zitting herhaalt wat zij in haar rapportage over de verdachte heeft geschreven, kan dat als bewijs dienen. Belangrijk, want de bewijsvoering is vaak lastig in zedenzaken.

De vrouw gaf aan zich te willen beraden. De rechtbank besloot daarop tot uitstel. De advocaat van de verdachte, Ivo Beugelsdijk, vond dat correct.