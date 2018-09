Provinciebesluit A16-windmolens overwinning voor Traais collectief

De windmolen in Terheijden, die een masthoogte moet krijgen van 135 meter en een tiphoogte van 210 meter, is één van de 28 windmolens in het vrijdag genomen Inpassingsbesluit van de provincie. ,,Met dit besluit is de weg vrij voor het collectief om bij knooppunt Zonzeel een eigen Terheijdense windmolen te bouwen. Het doel van het Traais Energie Collectief, een eigen duurzame energievoorziening, komt hiermee een stap dichterbij'', aldus Pim de Ridder van het TEC.

Capaciteit

Met de capaciteit van de windmolen kunnen 4500 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. ,,Daarmee is heel Terheijden (2500 huishoudens, red.) in één klap gedekt.'' Het is nog wel even afwachten of er bezwaren komen, of er Raad van State-zaken volgen. De Ridder sluit dat niet uit: ,,Maar er in het noordelijk deel is wel minder verzet dan in het zuidelijk deel.'' De Ridder: ,,De provincie heeft laten zien de energietransitie vooruit te willen helpen. Daar zijn we blij mee, want de kans op een energieneutraal Terheijden is met dit besluit groter geworden.''