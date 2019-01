Provincie wil twee tunnels Rijen liefst tegelijk aanleggen

Gilze en Rijen wil af van irreële toewijzing statushou­ders

22 januari RIJEN - Er was vorig jaar een tekort aan statushouders in Nederland. Daardoor haalt de gemeente Gilze en Rijen niet het aantal opgelegde huisvestingen. ,,Dat moeten we inhalen, maar begin dit jaar zijn er ook te weinig. Dus moeten we eind dit jaar nog meer inhalen. Dat is buitengewoon oneerlijk”, zegt burgemeester Jan Boelhouwer.