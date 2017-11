Provincie wil criminelen weren bij Raamsdonkse jachthaven: 'Er was belangstelling van mensen van wie je dat niet wilt hebben'

RAAMSDONK - De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk in criminele handen valt. Daarom heeft de provincie de schuld 1,5 miljoen euro van het failliete watersportcentrum overgenomen .

Volgens woordvoerder Arnoud Reijnen waren er 'signalen' voor de interesse vanuit criminele hoek. "Er hadden mensen belangstelling van wie je dat niet wilt hebben. Meer kan ik er niet over zeggen."

Openbare veiling

Hermenzeil zou in eerste instantie al eind september onder de hamer gaan op een openbare internetveiling. Tot twee keer toe werd dit uitgesteld, mede door de inmenging van de provincie. "Wij beschikten met ons ontwikkelbedrijf over de middelen om het snel te regelen en konden zo tot een overeenkomst komen met de oorspronkelijke hypotheekhouder, de Rabobank."

'Afgestemd met de gemeente'

Al lange tijd hing het in de lucht dat de overheid een stokje zou steken voor de openbare verkoop van Hermenzeil. Eerder was ook de gemeente Geertruidenberg een kandidaat: al een jaar werd Hermenzeil achter gesloten deuren door de gemeenteraad besproken. "We hebben dit met de gemeente Geertruidenberg afgestemd", zegt Reijnen. Volgens hem is er geen specifieke reden dat de provincie de schulden overneemt en niet de gemeente.

In watersportkringen geniet het Raamsdonkse watersportcentrum geen goede naam. Hermenzeil zou bekend staan als een ontmoetingsplaats voor criminelen. Reijnen: "Dat is exact een van de redenen dat we hier naar zijn gaan kijken. Daarnaast wil je op die plaats een goedlopend recreatiebedrijf ontwikkelen."

Scherpe voorwaarden

De verkoop wordt uitgesteld om de veilingvoorwaarden aan te scherpen. Toch was er al controle: wie wilde deelnemen aan de veiling, moest sowieso al zijn papieren laten goedkeuren door de notaris. "Onze juristen gaan kijken hoe het scherper kan", meent Reijnen. "De voorwaarden zullen tegen de Wet Bibob aan komen te liggen." Met deze wet kunnen vergunningen geweigerd worden, mocht er sprake zijn van criminaliteit.

De provincie hoopt bij de verkoop de 1,5 miljoen euro terug te kunnen verdienen. Het beheer blijft voorlopig in handen van de curator. Mogelijk komt het beheer van Hermenzeil even in handen van de provincie, waarbij ook chalets horen. In de chalets verblijven vooral arbeidsmigranten. Dat laatste is geen reden voor inmenging van de provincie. "Dit ligt niet in de lijn van Fort Oranje."