Provincie-college onder vuur: PvdD wil parlementaire enquête over handelen rond Biesboschvoorstelling

De reden hiervoor is dat zij de theatervoorstelling Biesbosch onder vuur, die zaterdag in première gaat, zonder vergunning laten doorgaan, zonder de daarvoor benodigde wettelijke procedures te volgen. Statenlid Marco van der Wel van de PvdD spreekt van ‘onbehoorlijk bestuur.’

Biesbosch onder vuur wordt tien maal opgevoerd op de Hofmansplaat, midden in De Biesbosch.

‘Bij hoge uitzondering’

De voorstellingen dreigden eerder in het water te vallen omdat producent/regisseur Rinus Rasenberg willens en wetens had verzuimd tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen voor een activiteit in een beschermd gebied. Reden voor Commissaris van de Koning Wim van de Donk om in eerste instantie te zeggen dat de voorstellingen niet door konden gaan. Vervolgens krabbelde hij terug, de provincie gaf ‘bij hoge uitzondering’ toch toestemming. Ten eerste vanwege het aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde verhaal over de liniecrossers, dat verteld wordt. “Nabestaanden en anderen hechten aan een passende viering van de bevrijding 75 jaar geleden”, zei Van de Donk.

Uitzonderlijk

Daarnaast oordeelde Staatsbosbeheer dat de voorstellingen geen ingrijpende gevolgen hebben voor de flora en fauna in de Biesbosch. “Het zal u duidelijk zijn dat sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie; dit is eens maar nooit weer”, aldus Van de Donk eerder in BN DeStem.

Die ommezwaai is bij Statenlid Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat geschoten. “Ons inziens hebben GS zich niet aan hun wettelijke plichten gehouden en meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur overtreden.”

Hij verwijt de provincie onder meer ‘schending van het fair-play-beginsel’, omdat Rasenberg cs een voorkeursbehandeling krijgen.

“Bovendien wekt het een schijn van belangenverstrengeling op, omdat de provincie al vanaf het begin om de hoogte was van de voorstellingen, het op haar website(s) heeft gepromoot, en subsidie heeft verleend. Al met al zijn er voldoende aanwijzingen dat Gedeputeerde Staten van Brabant zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur en willens en wetens er voor gekozen hebben de wet te overtreden. Om die reden hebben we er nu voor gekozen om een verzoek tot een enquête in te dienen, conform artikel 151 van de provinciewet.”

