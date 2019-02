Provincie: ‘Brabantse bruggen zijn veilig’

DEN BOSCH - De bruggen in Brabant zijn veilig. Dat zei provinciebestuurder Christophe van der Maat (Mobiliteit) vrijdag na vragen van ChristenUnie-SGP. Eerder deze maand kwam aan het licht dat de Merwedebrug bij Gorinchem - die in 2016 uit voorzorg werd afgesloten vanwege scheurtjes - er zó slecht aan toe was dat Nederland ontsnapt is aan een ramp.

Het nieuws over de Merwedebrug was voor de statenfractie van de CU-SGP reden om te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de overige bruggen in Brabant. Ook wilde fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil weten: kan de provincie garanderen dat de veiligheid voor de toekomst geborgd is?

Tiptop in orde

Volgens Van der Maat is Rijkswaterstaat klip en klaar: de bruggen zijn ‘op orde’. De wegbeheerder houdt regelmatig schouwen en jaarlijks een toestandsinspectie. Eens in de zes jaar krijgen de bruggen een uitgebreide controle. Van der Maat: ,,Als Rijkswaterstaat twijfelt aan de veiligheid van een brug, trekken ze aan de rem.”

De provincie heeft daarnaast eigen bruggen in beheer; in de regio West-Brabant gaat het om achttien stuks. De Zuidelijke Rekenkamer heeft deze bouwwerken onlangs uitvoerig onderzocht. ,,Alles is tiptop in orde”, zegt de provinciebestuurder. ,,Ik maak me daar geen zorgen over.”

Het woord ‘garanderen’ wil Van der Maat dan weer niet in de mond nemen. ,,Ik kan wel zeggen dat we ons uiterste best doen het heel goed te organiseren.” Hij staat ‘volledig’ achter het toezichtregime dat de provincie voor de eigen bruggen heeft. ,,Ook zijn we voortdurend met Rijkswaterstaat in gesprek over het onderhoud.”

Schadeclaims

Fractievoorzitter Vreugdenhil vroeg de provinciebestuurder verder nog aan te kloppen bij Rijkswaterstaat over de schadeclaims. Van alle 52 claims die transportbedrijven destijds indienden voor de maandenlange sluiting van de Merwedebrug, werd er slechts één toegekend. Dit omdat de sluiting ‘onvoorzien’ was.