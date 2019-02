Provinciale politiek op het Dongemond College Raamsdonksveer: ‘ze moeten hun woord houden’

Crowdfun­ding film Rijenaar succes, dit weekend opnames

11:05 RIJEN - Ja het is gelukt. Rijenaar Wessel van Wanrooij kan beginnen aan zijn film Het Begin en het Einde nu een crowdfunding het benodigde bedrag van 5000 euro heeft opgebracht. ,,Dit weekend hebben we twee draaidagen. Dan gaat er negen maanden voorbereiding en in totaal 15.000 euro doorheen”, vertelt hij.