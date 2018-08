'Protestkoffers' bij beoogd pand moskee in Oosterhout

De actiegroep komt naar eigen zeggen 'in verzet komt tegen de islamisering van Nederland'. De Oosterhoutse moskee is niet de eerste die belasterd wordt. Bij een moskee in Amsterdam liet de groep begin dit jaar een onthoofde pop achter.

Verhuizen

De Turkse Ahmet Yesevi-moskee is nu nog gevestigd in de Oosterhoutse Klappeijstraat. Het bestuur wil graag verhuizen naar de Meerpaal, omdat het pand in het centrum volgens hen te klein is geworden. Het nieuwe gebouw is al aangekocht, dit gebeurde via de Islamitische Stichting Nederland.