Protesterende boeren bij Amercentrale: ‘Als het hier dicht gaat, kunnen wij blijven’

Effent snapt niets van Pv­dA-vra­gen over kwaliteit onderwijs: ‘We voldoen aan alle eisen’

OOSTERHOUT - Curio Effent is verbaasd over de ‘negatieve signalen’ die de PvdA in Oosterhout zegt te krijgen over de kwaliteit van het mavo-onderwijs. De schriftelijke vragen die de fractie stelt aan het college van burgemeester en wethouders zijn volgens de school misplaatst. ,,Alles is hier dik in orde.”

24 juni