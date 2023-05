Protestantse gemeente Oosterhout houdt weer boeken- en voorjaarsmarkt: voor Kerk in Actie

Dodenher­den­king en Bevrij­dings­fes­ti­val Breda: dit staat er te gebeuren

BREDA - Aan de Haven van Breda wordt op vrijdag 5 mei het Bevrijdingsfestival gevierd. Er zijn diverse bands en dj’s te zien, maar ook een foto-expositie: ‘Breda in oorlogstijd’. 's Avonds vindt er in acht cafés in de binnenstad het coverbandfestival ‘Tribute Around Town’ plaats.