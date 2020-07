Protest tegen windmolens: ‘Zulke dingen horen hier niet. Wat doen ze ons aan?’

vijf vragen Drie gemeenten onder één dak: klinkt simpel, maar iedereen raakt de weg kwijt

7:55 BREDA - Het idee was simpel. Laat de ambtenaren van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen (ABG) samenwerken alsof het één gemeente is, terwijl zelfstandigheid blijft. De volgende stap was één huisvesting, vooral om (reis)kosten te drukken en van drie culturen er één te maken. Een plan daarvoor is door Baarle-Nassau afgeschoten. Komt het nog goed? Vijf vragen.