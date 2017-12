Protest scholensluiting Oosterhout: 'We proberen één school te behouden'

OOSTERHOUT - "We proberen ervoor te zorgen dat één school behouden kan blijven." Die belofte deed de Oosterhoutse onderwijswethouder Robin van der Helm woensdag aan demonstrerende ouders van de basisscholen De Kameleon en De Biëncorf. Die waren in groten getale zingend en met spandoeken naar het naastgelegen stadskantoor gelopen.

De overkoepelende stichting Delta-Onderwijs pleit er bij het College voor om beide scholen na dit schooljaar te sluiten. Ouders en kinderen van beide scholen togen vroeg in de middag naar het stadskantoor, waar ze de hele hal vulden. Van der Helm klom op een stoel en sprak de mensen toe.

"Wat fijn om beide scholen hier te zien", begon de wethouder. "Ook voor ons, het college, was de brief van Delta-Onderwijs een onaangename verrassing. Het is aan ons om samen met Delta naar een oplossing te zoeken. Daarbij wil ik proberen om één school van de twee open te houden. Wij vinden het belangrijk dat de ouders een keuze hebben. Sluit beide scholen en de keuze is weg. Het is in deze periode lastig om snel iets te regelen, maar we gaan er begin volgend jaar mee aan de slag."

Quote Wij vinden het belangrijk dat de ouders een keuze hebben. Sluit beide scholen en de keuze is weg. Wethouder Robin van der Helm

Uiteraard heeft de gemeenteraad het laatste woord, zo voegde Van der Helm er nog aan toe.

"Het is een aardige toezegging, maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren", zegt Merian Vennemann namens de ouders. "De opkomst is wel heerlijk. Dat geeft wel aan hoe het leeft. Iedereen is zo geschrokken."

Caroline Roovers, met een dochter van 7 op de Biëncorf, valt haar bij: "Andere scholen zijn een stuk verder weg, dan moeten de kinderen onder begeleiding naar school. Daarmee verdwijnt een stuk van hun zelfstandigheid. Ook het samen spelen wordt dan een stuk lastiger. Het is echt een verarming als dit doorzet." Over de toezegging van Van der Helm zegt ze: "Heden ten dage is het 'eerst zien, dan geloven'. Ik heb hoop, maar weinig fiducie."

Directeur Loek Oomen van Delta liet eerder al weten dat een fusie van beide scholen (een openbaar, de ander katholiek) volgens de regels alleen kan als er binnen tien kilometer geen alternatieve school te vinden is. Dat is in dit geval niet aan de hand.

