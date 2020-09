Project tiny houses Dongen van de baan

Hij is samen met de overige initiatiefnemers tot deze conclusie gekomen na gesprekken met de gemeente Dongen. ,,Het is jammer, maar wij kunnen niet anders dan ermee stoppen. De conclusie is dat onze woonlasten uiteindelijk tot nog te hoog uitpakken. Het gaat maandelijks om 650 tot 750 euro per persoon.’’

Volgens Rompa helpt het niet dat de initiatiefnemers de bouwgrond in de nieuwe wijk De Beljaart moeten pachten van de gemeente Dongen. ,,Dat moeten we dan doen voor de komende tien jaar en daarna zijn we niet zeker van de locatie. Tegelijkertijd moeten we zelf de kosten dragen voor alles wat onder de grond zit en voor de nuts-voorzieningen. Je begrijpt dat dit voor ons niet haalbaar is.’’

Starterswoningen

Rompa zegt enorm te balen van de ontwikkelingen. ,,We zijn hier anderhalf jaar heel intensief mee bezig geweest. Voor niets dus. We kunnen een woning in onze eigen dorp wel op onze buik schrijven. Er zijn lang niet genoeg starterswoningen in Dongen en ik schat het aantal zoekenden onder mijn leeftijdsgenoten op zeker tweehonderd.’’

Wethouder Eline van Boxtel (wonen) heeft begrip voor de teleurstelling onder de initiatiefnemers. ,,Maar het probleem is niet alleen de pacht van de grond. Investeerders haakten af en banken geven hiervoor geen leningen. Het is inderdaad jammer, maar Dongen is niet de enige gemeente met problemen op de woningmarkt. Het tekort aan betaalbare starterswoningen is overal in Nederland een groot probleem.’’

Casade

Toch is Van Boxtel nog optimistisch. ,,We zijn in gesprek met woningcorporatie Casade om te kijken of een tiny housesproject in Sprang-Capelle ook in Dongen kan worden uitgevoerd. Casade staat daar positief tegenover. In dat concept worden grond en tiny houses samen verhuurd.’’

Van Boxtel zegt verder dat Dongen er alles aan doet om woningen in de eigen gemeente betaalbaar te houden. ,,In onze afspraken met Casade en met projectontwikkelaars zorgen wij altijd voor een goede verdeling van de woningen. Zo’n 30 procent betreft huurwoningen, 35 procent van de nieuwe koopwoningen zit in de middenklasse en 35 procent in de hogere.’’