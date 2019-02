Project 'hensplantages' werkt, Breda stapt ook in

BREDA - Het proefproject om met slimmer meten brandgevaarlijke hennepplantages, (hensplantages), op te sporen in Gilze en Rijen wordt uitgebreid naar Breda. ,,Zeven plantages zijn opgerold. Straks weet je binnen veertien dagen of ergens een hennepkwekerij is begonnen."

Stroomverbruik

Dat zegt burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen. Hij verwacht dat het project landelijk zal worden uitgerold. De afgelopen twee jaar hebben de gemeente Gilze en Rijen en Brunssum in samenwerking met Enexis Netbeheer, brandweer, politie en Openbaar Ministerie de pilot in hun gemeente vorm gegeven. Via deze nieuwe methode komt een afwijkend stroomverbruik in beeld. Die gegevens kunnen snel herleid worden naar een huisadres. In Gilze en Rijen heeft dat geleid tot de vondst van zeven hennepplantages.

Ondeskundig

De projectgroep hensplantages, waarin onder meer ook burgemeester Paul Depla van Breda zit, richt zich in eerste instantie op brandgevaar. De kwekerijen zijn vaak ondeskundig aangesloten en gebruiken meestal veel stroom over te dunne kabels, die oververhit raken en mogelijk brand veroorzaken.

Brandgevaar

Uit de proef bleek dat in tien straten in de bebouwde kom van Rijen verdachte meldingen waren. Boelhouwer: ,,Op 12 oktober 2018 hebben de deelnemers aan de pilot in deze straten een huis-aan-huisbezoek gebracht. Samen met de bewoners is in ruim honderd woningen op brandgevaarlijke situaties gecontroleerd. In zeven daarvan bleek een hennepkwekerij actief, zes daarvan zijn gesloten. Er zijn 1.517 planten en 4.076 stekken gevonden."

Rookmelders

Boelhouwer denkt dat in het gebied meer kwekerijen actief zijn. In de gecontroleerde woningen zijn direct rook- en koolmonoxidemelders aangebracht. ,,De proef wordt verlengd en uitgebreid naar Breda. Het resultaat wordt dan vergeleken met Gilze en Rijen", aldus Boelhouwer.

Energielekken