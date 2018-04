Programma Parkfeest compleet: van akoestische sessies tot loungepark

Het Oosterhoutse Parkfeest - 25, 26 en 27 mei in het Slotpark - bracht gisteren het complete (rand)programma naar buiten. Eerder maakte de organisatie al de artiesten bekend voor vrijdagavond (de Tribute Night met coverbands) en zaterdag (de Festivaldag met optredens van onder meer De Dijk, Ronnie Flex en Maan).

Filmcafé

Nu is dus ook de rest rond. Zo zijn er voor het eerst activiteiten in het Filmcafé. Dat terwijl er vorig jaar nog gedoe was tussen de twee partijen, omdat het Parkfeest De Heuvel deels had afgezet met donkere panelen. ,,Naar aanleiding daarvan zijn we in gesprek gegaan met elkaar, met deze samenwerking als resultaat", vertelt Carmen Mutsaers van de organisatie.

Zaterdag zijn daar de akoestische sessies met Douwe Bob en Huub van der Lubbe; kaartjes hiervoor verloot de organisatie onder het zaterdagpubliek. Zondag klinkt er onder de noemer 'Secret Garden' muziek in de binnenplaats van het Filmcafé. Hierbij zijn ook h19 en 24Music.TV betrokken. Binnen kunnen bezoekers ondertussen oud filmmateriaal van het Parkfeest bekijken.

Loungepark

Een ander nieuw element is het Loungepark op vrijdag en zaterdag in Slotpark-Oost. Met zitzakken, een bbq, speciaalbier en wijn. ,,En bijpassende live-muziek door dj's uit Oosterhout", vertelt Parkfeest-voorzitter Jos Zimmerman. ,,Voorheen gebruikten we dit deel van het park alleen op zondag. Dat is eigenlijk zonde. Je zit daar heerlijk onder de bomen."

Programma zondag

Ook maakte de organisatie het programma voor de zondag bekend. Zoals voorgaande edities is dat de gratis Familiedag. Met weer muziek, straattheater en familie-activiteiten. ,,Op drie podia staat een breed scala aan artiesten", vertelt Zimmerman. Zoals VOF de Kunst, BIG Bazzookas en Peter Koelewijn. De familiedag begint traditioneel met een lunch in Slotpark-Oost.