Profile Car & Tyreservice Oosterhout failliet

De Oosterhoutse vestiging werd in de afgelopen jaren twee keer uitgeroepen tot beste Profile-franchiser. ,,Het bedrijf is in crisistijd, 2012, begonnen'', vertelt de curator.,,Ik heb van de eigenaar begrepen dat er toen de nodige investeringen zijn gedaan, maar dat het niet gelukt is die in de afgelopen jaren rendabel te maken. Daardoor is er een te hoge schuldenlast ontstaan.''

Medewerker

Bij het bedrijf, gevestigd aan de De Boedingen in Oosterhout, was één medewerker in dienst, een monteur. ,,Verder werkte de eigenaar zelf zes dagen in de week in zijn zaak en hielp ook zijn echtgenote mee.'' Sintnicolaas onderzoekt nu of er kansen zijn op een doorstart of overname.