Profielschets Geertruidenberg: ‘Burgemeester voor kleine gemeente met grote opgave’

RAAMSDONKSVEER - Historisch, bedrijvig of landelijk, Geertruidenberg heeft het allemaal. Het zou de slogan kunnen zijn voor de promotie van haar drie kernen aan haar nieuwe burgemeester. De relatief kleine gemeente heeft wel behoefte aan een burgemeester van groter gewicht, valt te lezen in de profielschets die de gemeenteraad donderdagavond heeft vastgesteld.

Dit omdat de nieuwe man of vrouw komt te staan voor grote maatschappelijke opgaven: knooppunt Hooipolder, de Amercentrale en de Biesbosch vragen om een persoon die buiten de (gemeente)grenzen kan denken.

Ook is er het probleem van de ondermijning. Binnen de gemeentegrenzen (zoals jachthaven Hermenzeil, MKO) en in heel Brabant. Om die problemen te lijf te gaan is een sterke, doortastende burgemeester met lef nodig. Daarbij wordt gewezen op de enquête onder inwoners: 55 procent vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft met openbare orde en veiligheid.

Geertruidenberg zoekt, kortom, een burgemeester die kan schakelen tussen lokaal en bovenlokaal. ,,Die mobiliteit kan verbinden met leefbaarheid, historie met innovatie, recreatie met natuur en belangen van inwoners en bedrijven met het algemeen belang.” Aldus de profielschets.

Voorzitter Albert Smit van de vertrouwenscommissie benadrukte dat inwoners bij de zoektocht zijn betrokken. ,,Er bestaat geen standaard-profielschets die als handvat kan dienen.” Er is een enquête gehouden, de leden van de vertrouwenscommissie zijn de kernen in gegaan, leerlingen van het Dongemond hebben meegedacht, basisschoolleerlingen konden hun visie kwijt in een kleurplaat en ook politie en brandweer zijn geraadpleegd.”

In de vertrouwenscommissie ziten leden van alle politieke fracties. Het was dan ook niet verrassend dat de profielschets unaniem werd aangenomen.

Vrouw

De opmerking van raasdslid Piet de Peuter (SVP) dat hij graag had gezien dat bij gelijke geschiktheid een vrouw de voorkeur kreeg, viel in het verkeerde keelgat bij enkele raadsleden. Een van hen na afloop: ,,De Peuter was niet de enige. We hebben dit uit en te na besproken in de commissie en zijn uiteindelijk tot een consensus gekomen.”

Voorzitter Albert Smit in de vergadering hierover: ,,We hebben besloten dit vooral niet te doen. Voorop staat dat we een persoon zoeken die beschikt over de juiste kwaliteiten en persoonlijkheid.”