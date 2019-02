Professionele auto-inbrekers actief in Oosterhout

Sport Joris en Joeri zijn zondag even geen vrienden in derby Be Rea­dy-Dussense Boys

15:56 Be Ready, koploper in de vierde klasse C, ontvangt in Hank de buren van Dussense Boys. Een drukbezochte derby. De twee jonkies van de teams - Joris de Kok van Be Ready en Dussenaar Joeri van Heel - zijn hartsvrienden, maar zondag even niet.