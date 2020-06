Proef psychische zorg Oosterhout slaagt: minder verwijzingen naar zware hulp

OOSTERHOUT – Huisartsen in de regio Oosterhout blijven de regie voeren over de psychische zorg, ook al worden cliënten behandeld door een psychiater of psycholoog. Dit systeem zorgt voor minder doorverwijzingen naar duurdere, specialistische zorg.

De afgelopen vijf jaren was sprake van een proef. Als een van de weinige regio's in Nederland heeft Oosterhout de psychische zorg vanuit de huisartsen georganiseerd. Volgens zorgorganisatie Zorroo ‘een succes’. ,,Zowel de cliënten als zorgverleners zijn tevreden”, zegt zorgmanager Kristy van der Staal. Zorgverzekeraars VGZ en CZ zijn akkoord.

‘Huisarts in the lead’

Van der Staal verklaart het succes door de korte lijnen: ,,De huisarts weet naar welke psycholoog of psychiater wordt doorverwezen. Deze zorgverleners zitten bovendien vier tot zes keer op een jaar met elkaar rond de tafel. Het is niet een kwestie van doorverwijzen en je bent de patiënt kwijt. De huisarts blijft in the lead. De afspraak is dat iemand bij een doorverwijzing binnen deze kring binnen twee weken terecht kan. Dat is niet het geval als je kiest voor een andere psycholoog.”

Daling

Volgens Van der Staal is duidelijk dat de psychische zorg via Zorroo ervoor zorgt dat de kosten verminderen. Hoeveel, dat durft ze niet te zeggen. ,,Het blijkt dat de patiënt minder snel verwezen hoeft te worden naar duurdere specialistische zorg. Hierin zien we een flinke daling. Dit is niet alleen fijn voor de patiënt, maar het levert ook goedkopere zorg op. Dat geeft weer ruimte om meer mensen de psychische hulp te bieden die ze nodig hebben.”

Van der Staal meent dat de psychische zorg zo laagdrempelig blijft. ,,Mensen kunnen bij terugkomende klachten altijd weer aankloppen bij de huisarts.”

Psychiater