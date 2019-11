Proef met toplaag wandelpaden Veste

West-Bra­bant steekt miljoenen in veiliger maken van verkeer

13:15 OOSTERHOUT - De gemeenten in West-Brabant investeren samen met de provincie 6,8 miljoen euro in verkeersmaatregelen. Zo gaat er in Oosterhout geld naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Vrachelsestraat naar Den Hout. Ook wordt geïnvesteerd in het veiliger maken van de Bergsebaan, tussen de Meerberg en de brug over het Markkanaal.