Proef met hergebruik afvalwater bij Pukkemuk

Energieneutraal

,,We willen een energieneutraal park. Daarom ben ik al anderhalf jaar met de gemeente Dongen in gesprek hierover. We hebben het geluk gehad dat we een Europese subsidie hebben gekregen om deze proef mogelijk te maken’’, zegt Van Leijsen.

Nevenactiviteiten

Ook het waterschap is geïnteresseeerd in de proef. Cécile Franssen: ,,Deze pilot is voor ons een mooie kans om voor een langere periode te meten wat het resultaat is van zo’n natuurlijk filter. Daarbij kijken we ook naar het effect op het water in de omgeving. Wij zijn blij dat dit unieke project in goede samenwerking tot stand is gekomen.”