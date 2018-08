'Alles gaat in overleg met Maarten zelf'

20 augustus WASPIK - De Waspikse zwemmer Maarten van der Weijden staakte maandag, op advies van zijn dokter, na 164 kilometer zijn Elfstedenzwemtocht. Hij ondernam dit weekend deze haast extreme onderneming om aandacht te krijgen voor het KWF Kankerfonds. Of hij in thuisstad Waspik gehuldigd wordt na zijn uitzonderlijke prestatie is nog niet bekend. ,,Onze burgemeester Nol Kleijngeld gaat maandagavond naar de huldiging in Leeuwarden. Hij zal ter plekke met Maarten overleggen wat voor hem het prettigste aanvoelt, daar staan wij open in", geeft een gemeentewoordvoerster aan.