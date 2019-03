Prins Mienus landt in Kaaiendonk

“Smulnarren en Smulnarrinnekes, we zijn even weggeweest", sprak Mienus zijn onderdanen toe. "Maar nu zijn we terug, zelfs met ons eigen vliegtuig. De stad is weer vier dagen van ons!"



Ook prinses Kaaike hield een gloedvol betoog, waarna ze van Mienus de sleutel kreeg van alle speeltuinen die Kaaiendonk rijk is. De prins keek trots over zijn toehoorders: "Wat goed om te zien dat het Hatsekiedeeplein weer stampvol staat met Smulnarren en Smulnarrekes!"



Waarna hij de grote Smulnar die over het plein waakt, de officiële groene krans om de hand hing. De massaal aanwezige feestvierders constateerden tot hun genoegen dat de dreigende regen pas na de opening een beetje doorzette. Tijd om de cafés in te gaan en het carnaval in Kaaiendonk echt te laten beginnen.