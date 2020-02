Prins Krimp d'un Urste allereerste Prins Carnaval van 'Krimpersgat' Hulten

Overtuigen

"Het voelt supergoed! Ik ben blij dat ik dit mag doen, want ik hou echt heel erg van carnaval", zegt 'Prins Krimp d'un Urste'. Als die hard carnavalsvierder wist hij zijn klasgenoten te overtuigen dat hij toch echt de meest geschikte kandidaat was voor deze eervolle titel, die verder rijkt dan het schoolse alleen. "Ik heb de kinderoptocht geopend en ben zaterdag ook aanwezig bij de sleuteloverdracht", aldus de prins over de traditionele ceremonie, waar burgemeester Jan Boelhouwer en loco-jeugdburgemeester Maud symbolisch de sleutels van de gemeente overdragen aan de prinsen carnaval. Een ceremonie die hem een stukje dichter bij zijn droom brengt: "Als ik later in de grote raad van Gilze of Rijen kom, dan wil ik daar zeker de prins van zijn!"

Vrolijk, maar vooral trots, maken de leerlingen een rondje door het dorp. Of het nu een uit karton opgetrokken politieauto is die een boef achtervolgt, een levende marionet of een groepje dj's met kleurrijke, mobiele draaitafels: de leerlingen van basisschool De Drie Musketiers hebben hun creativiteit de vrije loop gegeven om van de Krimpersgatse kinderoptocht een succes te maken.