Prins Jannes I van de May legt functie neer voor wethouderschap Geertruidenberg

MADE/GEERTRUIDENBERG - John van Vugt heeft vier jaar de rol van Leutvorst van de May vertolkt. Als Jannes dun Irste was hij aanwezig bij alle carnavaleske evenementen. Nu legt de prins zijn functie neer. Reden is zijn nieuwe wethouderschap in Geertruidenberg.

De carnavalsstichting, C.S. De Mayenèrs, hoopten dat Van Vugt nog jaren door zou gaan als prins van de May. ,,Deze rol was op zijn lijf geschreven. We hadden het dus liever anders gezien, maar begrijpen zijn keuze”, aldus Ad van Wezel namens de carnavalsstichting.

Portefeuille

Van Vugt buigt zich als wethouders onder meer over detailhandel, horeca, toerisme, cultuur, verkeer en sport. Voor deze functie moet hij aanwezig zijn bij grote evenementen in de gemeente Geertruidenberg. Carnaval valt hieronder en dus moest hij deze keuze maken.

Zoektocht nieuwe prins

En dus gaan De Mayenèrs op zoek naar een nieuwe prins. Van Wezel: ,, De prins moet een goede presentatie hebben, sociaal gedreven zijn en met veel energie voorgaan in het feest. Een specifieke eis voor Made is dat de prins niet op de May mag wonen. Het idee hierbij is dat iemand met meer afstand gemakkelijker prins van alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes is dan iemand die al relaties heeft met bepaalde bevolkingsgroepen. De prins blijft in principe meerdere jaren.”

Afscheidsreceptie

De nieuwe prins wordt op 10 november tijdens het ELF-ELF bal gepresenteerd. In november houdt de carnavalsstichting een afscheidsreceptie voor Jannes, zodat de May afscheid kan nemen van hem als prins. Meer informatie maakt de stichting later bekend.

De voorgangers van Jannes, Huub I en Fraas I, zwaaiden de scepter elf jaar.