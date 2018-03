Prins de Vos uit Oosterhout is dolgelukkig in zijn appartement van 8 vierkante meter

Winkelcentrum Zuiderhout is meer dan een naoorlogs winkelcentrum

8:00 OOSTERHOUT - Toen winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout in 1968 gereed was, was Schumacher Haarmode de eerste ondernemer die zijn deuren opende. Nu, vijftig jaar later zit het familiebedrijf er nog altijd. De kapsalon staat symbool voor het winkelcentrum dat dit jaar zijn vijftigjarige bestaan viert. Zaterdag is de officiële opening van het jubeljaar.