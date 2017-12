Prijzen stijgen bij de Warande in Oosterhout

Grote belangstelling voor Raamsdonkse jachthaven Hermenzeil: 'We worden platgebeld'

1 december RAAMSDONK - De belangstelling voor jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk is overweldigend. Volgens burgemeester Willemijn van Hees hebben zich al tientallen kandidaten gemeld bij de gemeente Geertruidenberg. "We worden platgebeld. Er is interesse vanuit België en het verre noorden van Nederland. Ook willen mensen onderdelen hebben, zoals de chalets."